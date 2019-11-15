Еврокомиссия отреагировала на слова Путина о риске прекращения транзита газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работать с Москвой и Киевом над заключением нового контракта, заявила представитель ЕК Мина Андреева.

«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением (по транзиту газа)», – сказала она, передает ТАСС.

Так Андреева прокомментировала слова президента Владимира Путина о том, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует.

Российский лидер подчеркнул, что «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту. Глава государства напомнил о готовности России снизить цену на газ для Украины в случае прямых поставок на 25%, а также назвал чушью так называемые реверсные поставки газа из Европы. Однако «Нафтогаз» в ответ отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.

Напомним, в начале октября в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов. В «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

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