Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии

Обвиняемый в России в хищениях бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо попросил политические убежище в Австрии, сообщил адвокат Владислав Мусияка.

По словам адвоката, Мазо считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам, передает РИА «Новости».

Мусияка сообщил также, что в Испании следователи сняли гриф «секретно» с уголовного дела Мазо и его семьи об отмывании денег, передает ТАСС.

«На чем основаны подозрения следствия мы узнаем после того, как ознакомимся с материалами дела», – добавил защитник.

Напомним, Мазо – фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому «делу реставраторов» о хищении 100 млн рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 млн рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.

В ноябре Австрия по запросу Испании задержала Мазо по подозрению в отмывании денег. Позже его освободили под залог.

Прокуратура требовала ареста россиянина для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям.

Сообщалось, что разбирательства по экстрадиции Мазо могут затянуться, так как Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.