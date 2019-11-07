Экс-чиновника Минкультуры задержали за отмывание денег в Австрии

Национальная полиция Испании в ходе спецоперации по подозрению в отмывании денег задержала четырех человек, трое из которых являются россиянами. Один из задержанных – экс-чиновник Минкультуры.

В пресс-релизе организации говорится, что в Вене удалось задержать «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры России», передает ТАСС.

Кроме того, в Испании арестованы его бывшая супруга и сын – оба граждане России.

Отмечается, что «задержание ключевого подозреваемого» было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции «в исполнение европейского ордера на арест», выданного судом в Марбелье.

«Также был арестовал испанский адвокат, который работал в Марбелье. Все они (были задержаны) как предполагаемые авторы преступления отмывания средств при покупке дорогостоящей недвижимости в Марбелье, за которую было заплачено 4 млн евро из денег, которые, как предполагается, были получены в результате налоговых преступлений и коррупции, совершенных в России», – уточнили стражи порядка.

Отмечается, что следователи «поддерживали тесные отношения сотрудничества с полицейскими властями Австрии и России для полного прояснения обстоятельств».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в США задержали бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи.

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