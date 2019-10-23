Российский коррупционер привлек особое внимание США

Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве?

В американском штате Флорида, где есть недвижимость у многих богатых людей из России, задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов.

Впрочем, прославился он не благодаря работе в ОКР, а из-за суровой критики, которой его подверг президент России Владимир Путин в 2013 году, за год до сочинской олимпиады. Билалов тогда помимо должности в Олимпийском комитете возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и на этом посту отвечал за строительство ряда олимпийских объектов. А именно – трамплинного комплекса «Русские горки».

Когда президент за год до начала олимпиады инспектировал объекты, между ним и профильным вице-премьером Дмитрием Козаком состоялась примечательная дискуссия. Владимир Путин спросил, когда «Русские горки» будут готовы и получил ответ, что «объект планируется сдать госкомиссии в июле, основные тестовые соревнования на нем уже прошли».

«И планировалось сдать в июле?» – уточнил президент. Козак ответил, что первоначально запланированный срок сдачи – июнь 2011 года. «То есть прошел уже июнь 2012 года и сейчас у нас февраль 2013-го», – констатировал Путин. После чего поинтересовался, с чем связана задержка с окончательным вводом на два с лишним года.

«Предыдущий исполнитель «Красная поляна» затянула сроки», – пояснил Козак.

«Кто это?» – «Товарищ Билалов».

«Чем он сейчас занимается?» – спросил президент.

«Председатель совдира «Курортов Северного Кавказа». Вице-президент Олимпийского комитета России и имеет собственный строительный бизнес», – сообщил Козак.

Затем в процессе разговора выяснилось, что проект в ходе реализации подорожал почти в семь раз, и это оплачено за счет кредитов Сбербанка. На начальном этапе строительство оценивалось в 1 млрд 200 млн рублей, а стало – 8 млрд рублей.

«Молодцы, хорошо работаете», – пошутил Путин.

Падение Билалова стало практически таким же быстрым, как его двоюродных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых пять лет спустя. Вот только в отличие от кузенов, он успел удрать за границу, сперва в Германию.

Там вдруг неожиданно выяснилось, что Билалов отравлен. Сперва шли разговоры о ртути, но затем медики клиники профессора Келлинга, проводившие обследование бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» заявили, что в крови бизнесмена лишней ртути нет, но есть чрезмерное содержание мышьяка и молибдена.

Параллельно в России против него было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе их расследования выяснилось, что затягивание строительства олимпийских трамплинов – не единственное, в чем можно обвинить Билалова. Он очень много путешествовал за казенный счет с неясными целями и тратил на чартеры и вертолеты десятки миллионов рублей. Это статья «злоупотребление полномочиями», по которой и было возбуждено уголовное дело. Также Билалова заподозрили в неуплате налогов.

В первые дни после начала опалы Билалов обещал скоро вернуться в Россию и разобраться со всеми подозрениями. Но этого так и не было сделано, и до сегодняшнего дня в информационном поле он не появлялся.

Билалов, как сообщается, задержан не полицией, а миграционной службой. При этом, как передает ТАСС, МВД России не прекращало расследование уголовного дела в отношении Билалова, он по-прежнему числится в международном розыске.

Позднее США официально объяснили задержание Билалова. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» задержан за нарушение визового режима, он не покинул США в установленный срок, заявили в американской иммиграционной службе.

«Незаконно находящийся (в США) 48-летний гражданин России Ахмед Билалов был арестован в своем доме во Флориде сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США 22 октября. Второго мая 2016 года он въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. В настоящее время он находится под стражей в ожидании процедуры высылки», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Таким образом, казалось бы, очевидно, что уже в ближайшее время гражданин России А.Г. Билалов в ближайшее время окажется на Родине - где и предстанет перед судом. И все же не факт, что эта история закончится так просто. На эту тему

Задержание Билалова совпало с принятием Конгрессом США так называемого Антидопингового акта Родченкова. В этом документе предусматривается уголовная ответственность за «допинговый сговор», а также «возмещение ущерба для жертв таких сговоров» и «предоставление защиты информаторам». Билалов занимался строительством и был далек от допинговых скандалов, но как бывший вице-президент ОКР он вполне может рассказать американцам что-нибудь интересное на тему российского спорта.

А дальше одно из трех – либо Билалова, как и Родченкова, объявят «ценным информатором» и предоставят «защиту», либо выдадут в Россию, либо за что-нибудь отправят в американскую тюрьму. Скорее всего, это зависит от того, какую именно информацию удастся от него получить. Хотя маловероятно, чтобы бывший российский чиновник такого ранга несколько лет жил в США недопрошенным.

В любом случае, после истории с сирийскими курдами, которых США несколько лет холили и лелеяли, а потом за считанные сутки выбросили на помойку, нет никаких сомнений, что к информаторам у них отношение не сильно лучше. Билалову удалось убежать от уголовного преследования в России, но США уже давно не самое безопасное место на планете.