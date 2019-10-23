Российский коррупционер привлек особое внимание США

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23 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

Молодые россияне заметили, что могут влиять на судьбу страны через социальные сетиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гражданское самосознание россиян показывает неуклонную тенденцию к росту, обнаружили социологи. Так, стало существенно больше тех, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, и уменьшилось число живущих по принципу «моя хата с краю». Специалисты объясняют происходящее разными причинами. Но одной из основных является возможность влиять на происходящее в стране через интернет. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: Hugh Gentry/Reuters
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...

Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
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      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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              Российский коррупционер привлек особое внимание США

              Ахмеда Билалова настигло американское правосудие   23 октября 2019, 19:20
              Фото: Машков Юрий/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

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              Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве?

              В американском штате Флорида, где есть недвижимость у многих богатых людей из России, задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов.

              Впрочем, прославился он не благодаря работе в ОКР, а из-за суровой критики, которой его подверг президент России Владимир Путин в 2013 году, за год до сочинской олимпиады. Билалов тогда помимо должности в Олимпийском комитете возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и на этом посту отвечал за строительство ряда олимпийских объектов. А именно – трамплинного комплекса «Русские горки».

              Когда президент за год до начала олимпиады инспектировал объекты, между ним и профильным вице-премьером Дмитрием Козаком состоялась примечательная дискуссия. Владимир Путин спросил, когда «Русские горки» будут готовы и получил ответ, что «объект планируется сдать госкомиссии в июле, основные тестовые соревнования на нем уже прошли».

              «И планировалось сдать в июле?» – уточнил президент. Козак ответил, что первоначально запланированный срок сдачи – июнь 2011 года. «То есть прошел уже июнь 2012 года и сейчас у нас февраль 2013-го», – констатировал Путин. После чего поинтересовался, с чем связана задержка с окончательным вводом на два с лишним года.

              «Предыдущий исполнитель «Красная поляна» затянула сроки», – пояснил Козак.

              «Кто это?» – «Товарищ Билалов».

              «Чем он сейчас занимается?» – спросил президент.

              «Председатель совдира «Курортов Северного Кавказа». Вице-президент Олимпийского комитета России и имеет собственный строительный бизнес», – сообщил Козак.

              Затем в процессе разговора выяснилось, что проект в ходе реализации подорожал почти в семь раз, и это оплачено за счет кредитов Сбербанка. На начальном этапе строительство оценивалось в 1 млрд 200 млн рублей, а стало – 8 млрд рублей.

              «Молодцы, хорошо работаете», – пошутил Путин.

              Падение Билалова стало практически таким же быстрым, как его двоюродных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых пять лет спустя. Вот только в отличие от кузенов, он успел удрать за границу, сперва в Германию.

              Там вдруг неожиданно выяснилось, что Билалов отравлен. Сперва шли разговоры о ртути, но затем медики клиники профессора Келлинга, проводившие обследование бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» заявили, что в крови бизнесмена лишней ртути нет, но есть чрезмерное содержание мышьяка и молибдена.

              Параллельно в России против него было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе их расследования выяснилось, что затягивание строительства олимпийских трамплинов – не единственное, в чем можно обвинить Билалова. Он очень много путешествовал за казенный счет с неясными целями и тратил на чартеры и вертолеты десятки миллионов рублей. Это статья «злоупотребление полномочиями», по которой и было возбуждено уголовное дело. Также Билалова заподозрили в неуплате налогов.

              В первые дни после начала опалы Билалов обещал скоро вернуться в Россию и разобраться со всеми подозрениями. Но этого так и не было сделано, и до сегодняшнего дня в информационном поле он не появлялся.

              Билалов, как сообщается, задержан не полицией, а миграционной службой. При этом, как передает ТАСС, МВД России не прекращало расследование уголовного дела в отношении Билалова, он по-прежнему числится в международном розыске.

              Позднее США официально объяснили задержание Билалова. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» задержан за нарушение визового режима, он не покинул США в установленный срок, заявили в американской иммиграционной службе.

              «Незаконно находящийся (в США) 48-летний гражданин России Ахмед Билалов был арестован в своем доме во Флориде сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США 22 октября. Второго мая 2016 года он въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. В настоящее время он находится под стражей в ожидании процедуры высылки», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

              Таким образом, казалось бы, очевидно, что уже в ближайшее время гражданин России А.Г. Билалов в ближайшее время окажется на Родине - где и предстанет перед судом. И все же не факт, что эта история закончится так просто.

              Задержание Билалова совпало с принятием Конгрессом США так называемого Антидопингового акта Родченкова. В этом документе предусматривается уголовная ответственность за «допинговый сговор», а также «возмещение ущерба для жертв таких сговоров» и «предоставление защиты информаторам». Билалов занимался строительством и был далек от допинговых скандалов, но как бывший вице-президент ОКР он вполне может рассказать американцам что-нибудь интересное на тему российского спорта.

              А дальше одно из трех – либо Билалова, как и Родченкова, объявят «ценным информатором» и предоставят «защиту», либо выдадут в Россию, либо за что-нибудь отправят в американскую тюрьму. Скорее всего, это зависит от того, какую именно информацию удастся от него получить. Хотя маловероятно, чтобы бывший российский чиновник такого ранга несколько лет жил в США недопрошенным.

              В любом случае, после истории с сирийскими курдами, которых США несколько лет холили и лелеяли, а потом за считанные сутки выбросили на помойку, нет никаких сомнений, что к информаторам у них отношение не сильно лучше. Билалову удалось убежать от уголовного преследования в России, но США уже давно не самое безопасное место на планете.


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