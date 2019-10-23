В МВД не получали уведомлений о задержании Билалова

Министерство внутренних дел России не получало извещений от США о задержании во Флориде бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В МВД России официального уведомления о задержании Билалова не поступало», – сообщил он ТАСС.

Источник также напомнил, что между Россией и США нет договора о выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях. По его словам, передача возможна только путем депортации.

Ранее сообщалось, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме в Майами.

В начале 2013 года президент Владимир Путин во время визита в Сочи подверг резкой критике темпы строительства комплекса трамплинов «Русские горки».

В итоге Билалов лишился своих постов. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.