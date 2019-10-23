Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в Майами

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова задержали в его доме в Майами иммиграционные службы США, сообщают местные СМИ.

Как пишет во вторник газета Miami Herald, представитель Интерпола в Вашингтоне не стала комментировать вопрос о том, направляла ли организация уведомление министерству юстиции США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.

«К сожалению, отделение Интерпола в Вашингтоне не располагает никакой информацией, которой можно поделиться, в отношении Билалова», – передает РИА «Новости» слова представителя Интерпола Ванессы Аллен.

По данным газеты, Билалов проживал в своем доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде Майами с женой и новорожденным ребенком. Его адвокат в настоящий момент не отвечает на звонки.

Тем временем посольство России в США направило запрос в госдепартамент в связи с сообщениями о задержании Билалова.

«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», – заявили в пресс-службе дипмиссии.

В начале 2013 года президент России Владимир Путин во время визита в Сочи подверг резкой критике темпы строительства комплекса трамплинов «Русские горки».

В итоге своих постов лишился глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа», вице-президент, член исполкома Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, чья компания не смогла выполнить обещания и сорвала сроки строительства.

Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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