США объяснили задержание Билалова

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан за нарушение визового режима, он не покинул США в установленный срок, заявили в американской иммиграционной службе.

«Незаконно находящийся (в США) 48-летний гражданин России Ахмед Билалов был арестован в своем доме во Флориде сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США 22 октября. Второго мая 2016 года он въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. В настоящее время он находится под стражей в ожидании процедуры высылки», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Источник ТАСС сообщает, что МВД России направило запрос в США о задержании Билалова.

Ранее сообщалось, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме в Майами. МВД России не было уведомлено о его задержании.

Отметим, что Билалов лишился своих постов после резкой критики со стороны президента Владимира Путина в 2013 году.

Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.