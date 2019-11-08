Суд в Австрии освободил экс-чиновника Минкультуры России под залог

Суд Вены постановил освободить экс-чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо под залог в 25 тыс. евро.

Однако суд запретил Борису Мазо покидать Австрию, передает ТАСС.

Напомним, 7 ноября появились сообщения о задержании экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо в Вене по подозрению в отмывании денег. Кроме того, сообщалось, что в Испании арестованы его экс-супруга и сын. Однако адвокат заявил, что Мазо не задержан, а доставлен на допрос.

Позже власти Австрии сообщили о рассмотрении запроса Испании о выдаче Мазо.