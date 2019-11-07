Арест экс-чиновника из России в Австрии объяснили запросом Испании

Власти Австрии рассматривают запрос Испании о выдаче экс-чиновника Минкультуры России, заявили в прокуратуре Вены.

Отмечается, что бывший чиновник арестован по запросу Испании, передает ТАСС.

Ранее появились сообщения о задержании экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо в Вене по подозрению в отмывании денег. Кроме того, сообщалось, что в Испании арестованы его экс-супруга и сын.

Адвокат заявил, что Мазо не задержан, а доставлен на допрос.

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