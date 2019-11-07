Адвокат опроверг задержание экс-главы департамента Минкультуры в Австрии

Экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в хищениях, не задержан, но доставлен на допрос в Вене, сообщил его адвокат Владислав Мусияка.

«Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу – я не знаю. В СК знают, где он находится, могли бы с ним связаться», – рассказал он РИА «Новости».



Ранее появились сообщения о задержании Мазо в столице Австрии по подозрению в отмывании денег. Также сообщалось, что в Испании арестованы его бывшая супруга и сын – оба граждане России.