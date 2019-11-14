Ученые раскрыли секрет супердолгожителей

Ученые из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо (Япония) установили, что у людей старше 110 лет наблюдается избыток специфических иммунных клеток, помогающих им бороться с болезнями, сообщает портал MedicalXpress.

В исследовании приняли участие супердолгожители – люди, преодолевшие 110-летний рубеж, а также люди в возрасте 50-80 лет. Ученые провели клеточный анализ у добровольцев из обеих групп. Было установлено, что у людей из первой группы количество иммунных клеток было выше почти в полтора раза. Также у них обнаружили избыток цитотоксических T-лимфоцитов, которые атакуют опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами, к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий, сообщает РИА «Новости».

По словам ученых, обычно цитотоксическими оказываются клетки с маркерами CD8, но в данном случае это были CD4-положительные Т-лифоциты. У более молодых добровольцев было мало Т-клеток с CD4.

Исследователи уточняют, что благодаря таким CD4 T-лимфоцитам, которые у обычных людей встречаются достаточно редко, организм супердолгожителей может поддерживать иммунитет и бороться со злокачественными опухолями.

«Это чрезвычайно интересно, так как дало нам новое понимание, каким образом организм людей, которые живут очень долго, защищается от инфекций и рака», - сказал один ученых Пьеро Карнинчи.

Ранее российские ученые доказали, что старение организма удваивает риск получить хроническое заболевание каждые восемь лет жизни.