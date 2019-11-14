Баскетболист Мозгов объяснил преимущества американского гражданства

Чемпион НБА, российский баскетболист Тимофей Мозгов прокомментировал получение хоккеистом Евгением Малкиным гражданства США.

«Я никогда не понимал, почему у нас думают, что если человек получил второй паспорт, то он предал родину. Гражданство США просто очень удобно, хотя бы в плане путешествий» – передает «Советский спорт» слова Мозгова.

Он добавил, что гражданства не получал, но имеет грин-карту, которая позволяет въезжать в США на любой срок. Также Мозгов заявил, что владеет домом в Калифорнии.

Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство, и заявил, что не видит в этом ничего плохого. Он также заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг американского гражданства Малкина, заявил, что на месте спортсмена тоже играл бы за океаном.