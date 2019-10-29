Малкин прокомментировал получение гражданства США

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не видит ничего плохого в двойном гражданстве.

«Да, конечно. У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребенка тоже два паспорта», – передает ТАСС со ссылкой на DK Pittsburgh Sports слова Малкина.

В понедельник американские СМИ сообщили, что Малкин получил американский паспорт и имеет теперь двойное гражданство.

Напомним, в 2017 году имя Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой.

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