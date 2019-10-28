Малкин подтвердил получение гражданства США

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин подтвердил, что получил американский паспорт и имеет теперь двойное гражданство.

«Евгений Малкин сказал, что надеется вернуться в субботу (после травмы) против (команды) «Эдмонтон Ойлерз». Также подтвердил, что получил гражданство США, теперь у него двойное – вместе с российским», – написала спортивный журналист из Питтсбурга Шелли Андерсон в своем Twitter.

Ранее о том, что у одного из лучших российских хоккеистов последних лет есть американское гражданство, сообщил юрист Дмитрий Мачихин.