Лидер сборной России оказался гражданином США

Юрист Дмитрий Мачихин заявил, что хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин имеет американское гражданство.

Мачихин занимался оформлением документов по одному из проектов Малкина, связанному с блокчейном. Именно тогда и выяснилось, что у одного из лучших российских хоккеистов последних лет есть американский паспорт, пишет Sports.ru.

«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина», – рассказал Мачихин.

Ранее об американском гражданстве нападающего «Питтсбург Пингвинз» не было известно.