Губерниев прокомментировал получение Малкиным гражданства США

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной, и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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              Губерниев прокомментировал получение Малкиным гражданства США

                 29 октября 2019, 13:48
              Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

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              «Если бы я был на месте Малкина, тоже играл бы за океаном», заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг получения российским хоккеистом Евгением Малкиным гражданства США.

              «Какой паспорт иметь – это личное дело Евгения. Он отличный спортсмен и профессионал своего дела, который при первой возможности приезжает играть за российскую сборную. Да, он играет за океаном, наверное, ему так удобнее. Думаю, если бы я был на его месте, тоже играл бы за океаном, потому что касательно хоккея именно там сильнейшие люди. И из-за того, что у него есть американский паспорт, он хуже к России относиться не будет», – уверен Губерниев.

              «Странно, что вокруг гражданства Малкина поднялся такой ажиотаж. Лично я не вижу в этом ничего такого. У нас в России миллионы имеют двойное гражданство, и к ним никаких вопросов не возникает. Я никогда не слышал, чтобы Малкин отказывался от выступления за национальную сборную без причины. Если игра не совпадает с графиком его клуба, он выходит за сборную России», – заявил газете ВЗГЛЯД советский хоккеист Борис Михайлов.

              Отметим, что в ожидании получения американского паспорта сейчас также находится трехкратный чемпион мира хоккеист Александр Овечкин. Двойное гражданство есть у многих российских звезд спорта и шоу-бизнеса. Так, по словам хоккеиста Ильи Ковальчука, обладателями паспорта США является более половины российских энхаэловцев, потому что с американским паспортом «в первую очередь удобно передвигаться по миру».

              Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство.


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