Губерниев прокомментировал получение Малкиным гражданства США

«Если бы я был на месте Малкина, тоже играл бы за океаном», заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг получения российским хоккеистом Евгением Малкиным гражданства США.

«Какой паспорт иметь – это личное дело Евгения. Он отличный спортсмен и профессионал своего дела, который при первой возможности приезжает играть за российскую сборную. Да, он играет за океаном, наверное, ему так удобнее. Думаю, если бы я был на его месте, тоже играл бы за океаном, потому что касательно хоккея именно там сильнейшие люди. И из-за того, что у него есть американский паспорт, он хуже к России относиться не будет», – уверен Губерниев.

«Странно, что вокруг гражданства Малкина поднялся такой ажиотаж. Лично я не вижу в этом ничего такого. У нас в России миллионы имеют двойное гражданство, и к ним никаких вопросов не возникает. Я никогда не слышал, чтобы Малкин отказывался от выступления за национальную сборную без причины. Если игра не совпадает с графиком его клуба, он выходит за сборную России», – заявил газете ВЗГЛЯД советский хоккеист Борис Михайлов.

Отметим, что в ожидании получения американского паспорта сейчас также находится трехкратный чемпион мира хоккеист Александр Овечкин. Двойное гражданство есть у многих российских звезд спорта и шоу-бизнеса. Так, по словам хоккеиста Ильи Ковальчука, обладателями паспорта США является более половины российских энхаэловцев, потому что с американским паспортом «в первую очередь удобно передвигаться по миру».

Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство.