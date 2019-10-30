Малкин высказался об отказе от гражданства России

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что даже не думает об отказе от российского гражданства и выступления за сборную России.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную», – передает ТАСС слова Малкина.

Говоря о своем американском паспорте, хоккеист рассказал, что получил его «достаточно давно».

«Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более 9 месяцев году», – рассказал хоккеист.

По его словам, спекуляции в СМИ по поводу наличия у него американского паспорта стали для него неприятными.

«Но обиды я ни на кого не держу. Возможно, все это из-за плохой информированности и из-за негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно – сосредоточиться на хоккее. Чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страны», – заявил Малкин.

Напомним, российский хоккеист, играющий в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинс» и за сборную России, Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство и заявил, что не видит ничего плохого в двойном гражданстве.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг получения российским хоккеистом Евгением Малкиным гражданства США, заявил, что на месте Малкина тоже играл бы за океаном.