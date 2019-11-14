В AmCham не исключили первой встречи «капитанов» бизнеса России и США на ПМЭФ

Первое заседание Делового консультативного совета России и США может пройти на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

«Возможно, первая встреча пройдет на полях ПМЭФ. Это было бы логичным, учитывая, что и в предыдущие годы лидеры бизнеса США и России ежегодно встречались и вели диалог на этой площадке», – приводит его слова РИА «Новости».

Инициатива о создании группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса, изначально была выдвинута президентом России Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Главная задача делового консультативного совета – определить шаги по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества между странами. Однако с тех пор не было проведено ни одного заседания.

«С другой стороны, нужно, чтобы поскорее решились такие вопросы, как снятие ареста с инвестора Майкла Калви и его партнеров», – сказал Родзянко. «Если это дело будет тянуться и дальше, то оно станет еще более скандальным и, естественно, будет мешать в развитии диалога», – добавил он.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В конце октября суд продлил срок домашнего ареста Калви.

По словам Родзянко, возможность диалога бизнеса обсуждается довольно давно, «однако пока без особой конкретики». При этом, отметил он, когда и как диалог будет создан «во многом зависит от решений со стороны руководства наших стран, а именно в данный момент – со стороны правительства США». «Сейчас мы ждем назначения нового посла США в России, ждем от него каких-то начинаний», – добавил Родзянко.

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