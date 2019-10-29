Суд отказался отпустить Калви и Дельпаля из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля под домашним арестом.

При этом в случае с французом суд пошел на послабление и позволил ему переехать из квартиры, специально купленной для домашнего ареста, на съемное жилье, где живет его семья, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG. Следствие обвиняет фигурантов дела в завышении цены акций компании IFTG с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда также находится под домашним арестом.