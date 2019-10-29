Экспертиза по делу Калви оценила ключевые акции по делу в 4 млрд рублей

Финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, заявил один из фигурантов дела – партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль.

«Экспертиза установила, что стоимость акций IFTG составляет 4 млрд рублей», – сказал Дельпаль, передает ТАСС.

Он также обвинил заявителя по делу, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова в подлоге сведений о стоимости акций IFTG. «Юсупов при даче показаний сознательно ввел в заблуждение следствие, хотя лично голосовал за одобрение сделки по отступному», – сказал Дельпаль.

Следствие обвиняет фигурантов дела в завышении цены акций компании IFTG с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей.

Мосгорсуд во вторник рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Калви и Дельпалю.

В августе Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда также находится под домашним арестом.