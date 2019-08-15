Мосгорсуд отпустил топ-менеджера Baring Vostok под домашний арест

Топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест, сообщают СМИ.

«Отменить постановление Басманного районного суда Москвы... Избрать Филиппу Дельпалю меру пресечения в виде домашнего ареста», – огласил решение судья Мосгорсуда, передает РИА «Новости».

Адвокат Дельпаля заявила, что следствие не предоставило доказательств того, что подозреваемый может воспрепятствовать ходу расследования.

«Семьей Дельпаля была приобретена квартира. Кроме того, он обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию», – высказался прокурор.

Ранее сообщалось, что следствие не возражало в суде против домашнего ареста Дельпаля.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда находится под домашним арестом.