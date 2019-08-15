СК согласился перевести фигуранта дела Baring Vostok под домашний арест

Следствие согласилось с просьбой защиты отпустить обвиняемого в мошенничестве фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест.

«В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений», – сказала следователь в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба обвиняемого на продление ему ареста, передает ТАСС.

В июне Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% акций банка компании «Финвижн» после обращения этой фирмы в суд.

Baring Vostok владела 51,62% акций банка. Аветисян через «Финвижн» имел 32,02%. Теперь Аветисян имеет большую часть акций банка. В феврале Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.