Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн» (также акционер «Восточного»), сообщил адвокат Майкла Калви Дмитрий Савочкин.

В конце мая 2019 года компания «Финвижн» обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok – Evison, передает РИА «Новости».

«Суд определил к немедленному исполнению решение суда», – сообщил адвокат Evison.

Таким образом, ходатайство компании «Финвижн» удовлетворено.

В пресс-службе Baring Vostok заявили, что фонд будет оспаривать решение суда.

«Фактически амурский суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и превратил недействующий опцион в действующее обязательство», – заявили в фонде.

В Baring Vostok добавили, что подадут апелляцию на решение суда в кратчайшие сроки.

В настоящее время фонды Baring Vostok контролируют 51,62% уставного капитала банка, Аветисян через «Финвижн» – 32,02%. После исполнения опциона Baring потеряет контроль в банке – доля его фондов снизится до 41,63%, тогда как у Аветисяна будет 42,01%.

Напомним, в феврале основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отверг эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО, а затем перевел под домашний арест.