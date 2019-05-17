Суд обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области в рамках рассмотрения иска компании предпринимателя Артема Аветисяна «Финвижн» обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка «Восточный», продать истцу 9,99% банка.

Суд удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера «Восточного», требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора, передает РИА «Новости».

Представитель Baring Vostok уже сообщил, что структура обжалует решение суда.

В феврале основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отверг эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО, а затем перевел под домашний арест.