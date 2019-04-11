Калви перевели под домашний арест

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из СИЗО под домашний арест по ходатайству следствия, такое решение принято Басманным судом Москвы.

«Суд находит основания для изменения меры пресечения Калви», – приводит РИА «Новости» решение судьи Юлии Сафиной.

Решение принято по ходатайству следствия о смягчении меры пресечения, поэтому сохраняется изначальный срок – в феврале Калви был арестован до 13 апреля включительно. Следствие при этом пока не обращалось в суд с просьбой о продлении домашнего ареста.

Представитель СК пояснил, что просьба перевести Калви под домашний арест связана с тем, что он вел активную инвестиционную и благотворительную деятельность, с наличием у него устойчивых социальных связей, трех детей и поручительств за него.

В среду СК попросил суд перевести Калви под домашний арест.

В феврале его и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, Калви отверг обвинения. Басманный суд Москвы в феврале арестовал Калви и отправил в СИЗО.