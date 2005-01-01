СК попросил отпустить Калви под домашний арест

Следственный комитет России попросил суд перевести под домашний арест основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», – сказала она, передает РИА «Новости».

В феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основ Калви отверг обвинения. Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok, ему предъявлено обвинение. Дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Юсупова.