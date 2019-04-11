СК объяснил причину ходатайства о переводе Калви под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест ввиду его инвестиционной и благотворительной деятельности, устойчивых социальных связей, наличия трех детей и поручительств за него, сказала в Басманном суде представитель СК.

«Следствие установило, что Калви обладает устойчивыми социальными связями, за него поручилось большое число лиц, он занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью, а также на его иждивении находятся трое детей», – сообщила следователь, передает ТАСС.

Тем временем сам подсудимый вновь заявил в суде о своей невиновности. Инвестор сообщил, что речь идет о бизнес-споре, возникшем до его ареста. По словам Калви, «его оппоненты прибегли к отчаянной попытке уйти от ответственности за вывод активов из Юниаструмбанка».

«Мне остается сожалеть, что одна из сторон выбрала весьма странный способ защиты своих интересов. То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, стало предметом уголовного преследования. Именно поэтому для меня вопрос невиновности – это вопрос чести, моей репутации, которую я создавал всю свою сознательную жизнь», – сказал основатель Baring Vostok.

Кроме того, Калви полностью согласился с решением о переводе под домашний арест и заверил, что будет соблюдать условия следствия.

«Для меня бегство из России равносильно признанию вины, равносильно самоуничтожению», – заявил он

«Я по-прежнему верю в инвестиционный потенциал России и благодарен всем, кто высказался в нашу поддержку», – добавил Калви.

В среду СК попросил суд перевести Калви под домашний арест. Рассмотрение ходатайства прошло 11 апреля.

Ходатайство об изменении меры пресечения инвестору поддержал первый вице-премьер Антон Силуанов.

В феврале основателя Baring Vostok и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, Калви обвинения отверг. 16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok.