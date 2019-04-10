Силуанов поддержал инициативу СК о переводе Калви под домашний арест

Первый вице-премьер Антон Силуанов поддержал ходатайство Следственного комитета России об изменении меры пресечения на домашний арест для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Положительно. Как можно еще к этому относиться? Считаю, что должно состояться скорейшее рассмотрение [ходатайства] в суде. Надеюсь на положительный исход», – заявил Силуанов, передает ТАСС.

В среду СК попросил суд перевести Калви под домашний арест, в суде сообщили, что рассмотрение ходатайства пройдет 11 апреля.

В феврале основателя Baring Vostok и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, Калви обвинения отверг. 16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok.