Выбор концепции нового военного транспортника перенесли

Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны отложили до конца ноября, рассказал источник в авиастроительной отрасли.

«Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник», – сообщил источник РИА «Новости».

В «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщили, что работа над концепцией среднего транспортника ведется, опираясь на разработки компаний «Ильюшин» и «Туполев», а решение по концепции планируется принять до конца года.

Напомним, 20 августа источник в авиационной отрасли сообщил, что в сентябре определится конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет (СВТС) для Минобороны на замену советскому Ан-12.

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