КБ для нового военно-транспортного самолета выберут в сентябре

В сентябре определится конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет (СВТС) для Минобороны на замену советскому Ан-12, сообщил источник в авиационной отрасли.

«В сентябре будут объявлены итоги конкурса, в котором определится, кто будет создавать средний транспортник для Минобороны – «Ильюшин» или «Туполев», – заявил источник РИА «Новости».

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что решение по концепции будет принято до конца 2019 года.

«Как мы сообщали ранее, в ОАК идет работа над концепцией среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний «Ильюшин» и «Туполев». Решение по целевой концепции СВТС планируется принять в 2019 году», – рассказали в ОАК.

Напомним, 2 августа генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов заявил, что компания «Туполев» планирует создать средний военно-транспортный самолет, чтобы заменить в войсках устаревший Ан-12.

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