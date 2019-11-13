Конституционный суд Боливии разрешил сенатору Аньес считать себя президентом

Конституционный суд Боливии признал законность решения второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес из оппозиционной партии «Демократическое единство» взять на себя полномочия главы государства после ухода в отставку президента страны Эво Моралеса.

По версии Конституционного суда Боливии, «с учетом того, что необходимость передачи президентской власти вызвана отсутствием президента республики», для передачи полномочий главы государства «не нужно ни принятие закона, ни решение парламента», передает ТАСС.

Напомним, в ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны. Целый ряд стран – Венесуэла, Куба, Мексика – заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.

Эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин прокомментировал газете ВЗГЛЯД последствия кризиса в Боливии для интересов России.