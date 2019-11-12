Историк Соколов может лишиться ордена Почетного легиона

В канцелярии ордена Почетного легиона прокомментировали ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Там отметили, что у него могут изъять награду, однако процедура займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Знаки отличия ордена Почетного легиона могут быть отозваны у иностранца за действия, противоречащие чести или способные нанести урон интересам Франции. Дисциплинарные процедуры определены кодексом Почетного легиона», – сообщили в канцелярии, передает РИА «Новости».

Там рассказали, что в таком случае «совет ордена, возглавляемый Великим канцлером, изучает дисциплинарное дело и выносит решение», которое затем должен рассмотреть Великий магистр ордена – президент Французской Республики.

«При необходимости он издает указ, который, в случае с иностранцами, не публикуется. Для иностранцев, не являющихся членами ордена Почетного легиона, единственным дисциплинарным наказанием может быть изъятие знаков отличия», – пояснили в канцелярии, добавив, что «дисциплинарная процедура может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной».

Историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов был награжден орденом Почетного легиона в 2003 году за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии, соответствующий указ был подписан президентом Франции Жаком Шираком.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что убийство, в котором обвиняют специалиста по наполеоновской армии, доцента СПбГУ Олега Соколова, не стоит рассматривать в плоскости российско-французских отношений.

«Да никак», – сказал Пушков в ответ на вопрос о том, как трагедия может сказаться на образе российского научного сообщества за рубежом.

«Во всем мире происходят преступления, совершаемые людьми, принадлежащими к разным сообществам: политическому, технологическому, профессорскому и так далее. Я считаю, что это вообще абсолютно не кидает никакой тени ни на что. Потому что, во-первых, бывают помутнения сознания и всякие разные другие ситуации, которые будут разбираться следствием», – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что «индивидуальные действия отдельного человека, тем более совершенные в состоянии аффекта, в состоянии какой-то чрезвычайной ситуации, в состоянии просто умопомешательства, не могут ни на что кидать тень».

«Произойди это в Бразилии, Австралии, Японии или США – я считаю, что из этого нельзя вообще делать никаких выводов. Это просто индивидуальный срыв или индивидуальное преступление, но отдельного человека. Это не какая-то коллективная акция. Это надо рассматривать как индивидуальный случай, никак не связывая с российским научным сообществом. Когда человек совершает преступление, он совершает его не как академик или профессор, он совершает его как частное лицо, как муж, брат, сын. Как я понимаю, (эта ситуация произошла) на почве личных отношений. Поэтому я бы не стал из этого делать никаких выводов, кроме того, что люди совершают преступления. А к какому они сообществу принадлежат – это не имеет никакого значения», – сказал Пушков.

Он также назвал произошедшее «прискорбным случаем» и сказал, что «мы не можем исходить из того, что никто из европейских ученых, политиков или крупных журналистов никогда не совершит какого-то преступления, и сам факт их принадлежности к этой категории людей не означает, что все остальные должны нести вину за то, что он осуществил».

«Я считаю, что этот случай надо рассматривать вне контекста российско-французских отношений. Когда он совершал свое преступление, он выступал не в качестве носителя ордена Почетного легиона, он выступал в качестве человека, у которого были определенные отношения с этой девушкой. Это другой разрез. Он не осуществлял в этот момент свои профессиональные функции, не выступал на каком-то форуме и не председательствовал на какой-то сессии. Это зона личных отношений, и все преступления, которые в ней совершаются на эмоциональной основе, мне кажется, надо автоматически выводить за пределы политики», – заключил он.

Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Мать историка заявила, что убитая Анастасия Ещенко требовала от Соколова прекратить общение с его детьми.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума».