Власти Украины нарушили конституцию при принятии закона об амнистии в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил прежние власти страны в нарушении конституции в ходе принятия закона об амнистии участников конфликта в Донбассе.

Пристайко заявил, что соответствующий закон был принят Верховной радой, но «не был передан на подпись» Петру Порошенко, когда тот возглавлял страну. При этом на Украине, как заявил министр, «по конституции нет возможности» не передавать президенту принятый парламентом закон.

«Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», – приводит слова Пристайко РИА «Новости».

Глава МИД Украины заявил, что прежние власти переложили ответственность за амнистию на новое руководство страны.

Напомним, украинский МИД утверждал, что приняты все законы об амнистии в рамках минских соглашений. ЛНР в ответ обвинила Киев во лжи.

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