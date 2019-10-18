Киев заявил о принятии всех законов по амнистии

Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских договорённостей, она начнет применяться после выборов в Донбассе, заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».

По его словам, амнистия начнет применяться «после избрания легитимных органов власти» в Донбассе. «То есть после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», – добавил он.

Боднар отметил, что под амнистию не попадают люди, признанные виновными в совершении преступлений, которые в соответствии с международным законодательством считаются военными. «Также не попадают под амнистию лица, которые причастны к крушению малайзийского Boeing», – заявил Боднар.

При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не раз заявляли, что настаивают на полной амнистии участников конфликта в Донбассе.

Между тем, порядка 60% украинцев считают, что для достижения мира нет необходимости в амнистии участников конфликта, отказа от евроинтеграции и выхода из соглашения из ассоциации с ЕС (59% против 19%), а также предоставлении русскому языку статуса второго государственного (56% против 29,5%).

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «Л/ДНР». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

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