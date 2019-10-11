Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

«Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 26% опрошенных). Еще менее популярна идея введения на Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают 17%)», – говорится в исследовании центра, передает РИА «Новости».

56% из числа тех, кто поддерживает возвращение республик Донбасса под контроль украинских властей, хотели бы, чтобы эти территории вернулись на тех же условиях, что и до государственного переворота в 2014 году.

Еще 13,5% полагают, что эти территории должны полноценно вернуться в состав страны, но получить «больше независимости от Киева». Автономию Донбасса поддержали 10%.

3% респондентов хотели бы, чтобы «территории отделились от Украины и стали независимыми государствами», и 3% выбрали вариант ответа «чтобы территории вошли в состав РФ».

Порядка 60% опрошенных считают, что для достижения мира нет необходимости в амнистии участников конфликта, отказа от евроинтеграции и выхода из соглашения из ассоциации с ЕС (59% против 19%), предоставлении русскому языку статуса второго государственного (56% против 29,5%).

Опрос проходил с 4 по 9 октября по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В опросе участвовал 2015 человек, статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее в Центре Разумкова сообщили, что Число украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось.