Число довольных ситуацией в стране украинцев сократилось

Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось, свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

Согласно данным центра, только 37,5% украинцев считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении. Тогда как в октябре 2019 года положительно оценивали изменения в стране 45% респондентов, передает «Интерфакс».

А число украинцев, оценивающих события в стране негативно, в ноябре достигло 35%, в октябре такой позиции придерживались 29% опрошенных.

При этом, оценивая ситуацию в целом, 48% респондентов заявили, что ничего не поменялось, ухудшение ситуации отметили 26%, улучшение – 15%.

Украинцы также оценили и изменения в отдельных сферах жизни страны. Так, положительную оценку получили уровень свободы слова, уровень демократии, обороноспособность страны и международный имидж Украины.

По мнению респондентов, ухудшение ситуации произошло в таких сферах, как уровень цен и тарифов, здравоохранение, социальная защита, уровень благосостояния семьи, оплата труда, уверенность граждан в завтрашнем дне, экономическое положение страны, ситуация с преступностью, пенсионное обеспечение, образование и положение русскоязычного населения.

По итогам опроса также было установлено, что доля верящих в способность Украины преодолеть трудности в ближайшие годы, сократилась и составила 29% по сравнению с 41% в сентябре.

Опрос среди 2015 участников старше 18 лет проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В октябре сообщалось о росте числа украинцев, не согласных с правильностью выбранного Киевом пути.