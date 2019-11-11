Минздрав назвал самый пьющий округ России

Больше всего алкоголя потребляют жители Дальневосточного федерального округа, меньше – Северо-Кавказского, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Если говорить о федеральных округах, то самое низкое потребление фиксируется в СКФО, самое высокое – в ДВФО», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в понедельник организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» сообщила, что Литва стала страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, ее жители в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год.

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