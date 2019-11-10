Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

Вооруженные силы Украины обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском, заявили в СЦКК.

«Сегодня в 09.46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», – передает ТАСС сообщение представительства ДНР в СЦКК.

Огонь, по данным наблюдателей, вели из подконтрольного Украине села Богдановка.

Накануне сообщалось, что Украина и ДНР начали синхронный отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе Петровского.

В начале ноября Киев уже срывал этот процесс в Петровском. До этого ВСУ также сильно затянули отвод сил в Золотом.