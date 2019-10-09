Прилепин нецензурно отозвался о стихах Шнурова

Писатель Захар Прилепин прокомментировал стихи Сергея Шнурова об отдыхе президента России Владимира Путина, сравнив предполагаемый охват аудитории музыканта и современных поэтов.

«Шнуров написал стихи об отдыхе Путина. Новость в топе Яндекса. Прочтут эту новость и эти, ***, стихи пол миллиона человек минимум. В те дни, когда работают и здравствуют Юрий Кублановский, Станислав Куняев, Олег Чухонцев, Сергей Гандлевский, Ирина Евса, Геннадий Русаков, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Олеся Николаева и Светлана Кекова. И продают свои книжки тиражом в тысячу экземпляров. Как все это заколебало. (Вопль в пустоту)», – написал Прилепин в Facebook.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихи про осень, намекнув на отдых Владимира Путина в тайге накануне своего дня рождения.

«Осень. Как же хорошо! / Рыба, утки под прицелом. / Шойгу в кадр не вошел, / С ним десяток офицеров...», – написал Шнуров.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отпраздновал свой день рождения. Президент провел этот день с родными и близкими, а перед этим побывал в сибирской тайге.