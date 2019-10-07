Опубликовано видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликованы видеоматериалы о поездке президента России Владимира Путина в сибирскую тайгу накануне дня рождения.

Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу прогулялись по сибирскому лесу, собрали грибы. Шойгу выкопал куст брусники. Путин с улыбкой предложил посадить ягоду в Подмосковье, но министр сказал, что ей нужен другой климат, передают РИА «Новости» и ТАСС.

По словам Шойгу, «воздух такой надо делать, воду такую надо делать». На вопрос спутников о том, можно ли сделать такой воздух в Москве, министр ответил: «Это не ко мне, это к президенту».

«Надо стремиться, во всяком случае», – отметил Путин.

Кроме того, президент поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности.

«Енисей красиво отсюда смотрится», – сказал глава российского государства.

Напомним, Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения, 7 октября, Путин проведет на природе в компании с родными и близкими.