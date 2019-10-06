Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения

Президент России Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков уточнил, что фото- и видеоматериалы из этой поездки Кремль опубликует в ночь на понедельник, 7 октября.

Ранее Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД