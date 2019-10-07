Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Президент России Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот праздничный для него день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что во время таких телефонных разговоров каждый раз затрагиваются рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов. На данный момент, по словам Пескова, уже состоялось 10 таких разговоров.

«Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента», – сказал он.

По словам Пескова, президент США Дональд Трамп пока не поздравил Путина.

Как рассказал пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, Дмитрий Медведев по телефону поздравил российского лидера с днем рождения.

«[Медведев] поздравил президента с днем рождения по телефону», – передает ТАСС слова Осипова. По его словам, глава правительства пожелал российскому лидеру «здоровья и успехов в работе на благо России».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравил Путина с днем рождения, отметив, что благодаря ему в республике происходят грандиозные преобразования в различных сферах.

«Поздравляю с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Уверен, что к моим добрым пожеланиям присоединяется и весь народ Чеченской Республики! Благодаря Владимиру Владимировичу в Чечне происходят грандиозные преобразования в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, спорте. За это мы безгранично благодарны нашему национальному лидеру», – написал Кадыров в Telegram-канале.



Кадыров пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов в служении России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Путина по телефону. «Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровья», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Главы двух государств подчеркнули, что проведенные недавно в Сочи азербайджано-российские переговоры на высшем уровне «внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что связи будут и дальше расширяться и укрепляться».

«В ходе беседы президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Президент Молдавии Игорь Додон пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и «новых достижений во имя России».

«Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене. Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов», – написал в поздравлении президент Молдавии.

Напомним, ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем рождения.

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