Лукашенко и Пашинян поздравили Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем рождения.

«Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене», – передает РИА «Новости» текст телеграммы Лукашенко.

Он также выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Лукашенко также пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.

«Я был рад увидеться с Вами в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Наша двусторонняя встреча и те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи, доказывают союзнический уровень отношений наших стран и народов», – передает ТАСС послание Пашиняна.

Премьер Армении также выразил благодарность Путину за приглашение совершить официальный визит в Россию.

«Совместными усилиями мы сможем еще больше укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути его дальнейшего совершенствования в соответствии с современными требованиями и меняющимся миром», – говорится в поздравительном послании председателя армянского правительства.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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