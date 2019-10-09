Пустивший слух о сотнях погибших в «Зимней вишне» пранкер заочно арестован по новому делу

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгений Вольнов) по обвинению в публичных призывах к терроризму.

По решению суда, Вольнова поместят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на ее территории, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с помощью интернета, он объявлен в международный розыск.

В марте суд уже арестовывал Вольнова заочно по обвинению в экстремизме.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове, который после трагедии в Кемерово от имени сотрудника МЧС обзванивал морги, требуя предоставить места для 300 трупов, а также родственников и друзей погибших, сообщая им про сотни жертв. В конце марта он был объявлен в международный розыск.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.