Курды нанесли ответный удар по Турции

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.

Силы SDF также подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасеке, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Два снаряда, выпущенных с территории Сирии, взорвались в турецком городе Джейланпынар, сообщает ТАСС со ссылкой на «Анатолийское агентство». В результате обстрела никто не пострадал.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.