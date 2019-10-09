Назван срок запуска Белорусской АЭС

Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции запланирован на начало 2020 года, заявил гендиректор станции Михаил Филимонов.

«Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть», – сказал Филимонов, передает БелТА.

Директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики страны Василий Полюхович отметил, что дата пуска зависит от сроков завоза ядерного топлива и приемки на станции.

«Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска). Безопасность – в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем. Для нас безопасность прежде всего», – заключил Полюхович.

Напомним, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Белоруссия может снизить закупку газа у России из-за запуска АЭС.

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