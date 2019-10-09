Газпром и правительство Германии обсудили будущее транзита через Украину

Глава Газпрома Алексей Миллера обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее вопросы осуществления поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.

В сообщении на сайте Газпрома указывается, что на встрече отметили: Украина в данный момент ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета Евросоюза (ЕС).

В рамках этой работы «следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора».

Кроме того, отмечено, что «качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок».

При этом «до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора».

«Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период - продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям», – отмечает Газпром.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала внедрить правила ЕС для нового контракта с Газпромом.

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