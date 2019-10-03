Украина пообещала внедрить правила ЕС для нового контракта с Газпромом

Киев успеет внедрить нормы Евросоюза, необходимые для заключения нового контракта на транзит газа с Газпромом, продление действующего договора не понадобится, считает исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Путин заявил, что РФ готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам, если Украина введет эти правила. ... Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года», – написал Витренко в Facebook.

По его словам, в данном случае речь идет о европейских сетевых кодексах (балансировка, распределение мощностей, тарифы и так далее), которые должны быть внедрены Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (регулятором) в его нормативные акты (Кодекс газотранспортной системы, методология расчета тарифов на транспортирования и тому подобное); а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.

Витренко считает, что даже если Киев не успеет внедрить нормы ЕС, альтернативой новому контракту может стать заключение «свопов» – коротких контрактов по рыночным ценам. «Важно не забывать еще о третьем варианте – так называемых операциях «своп». Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям», – заявил Витренко, передает РИА «Новости».

Кроме того, он снова назвал неприемлемым условие российской стороны, чтобы «Нафтогаз» отказался от требований выплаты по контрактам на поставку и транзит газа по решению Стокгольмского арбитража. Этот суд в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

В среду президент Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить существующий контракт на прокачку газа через Украину, если до конца 2019 года не будет подписан новый договор.

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко говорил, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, так как «переговоры так и не начинаются», хотя контракт завершится уже в конце этого года.

В Киеве также заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите.