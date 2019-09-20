В Нафтогазе оценили итоги консультаций с Россией по газу

Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, поскольку время до завершения контракта заканчивается, а «переговоры так и не начинаются», заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Так на своей странице в Facebook Витренко прокомментировал итоги трехсторонних консультаций по газу между делегациями Украины, России и Еврокомиссии.

По его словам, до переговоров стороны так и не дошли, поскольку Россия настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража. А это, по мнению Витренко, не может быть предпосылкой начала переговоров.

«Время до завершения контракта истекает <...> Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», – написал Витренко.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.