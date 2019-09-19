Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.

Оржель отметил, что трехсторонние переговоры с Россией, Украиной и Еврокомиссией прошли позитивно, передает ТАСС. По его словам, в дальнейшем «стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу».

При этом министр подчеркнул, что риск неподписания остается, в этом случае Украине придется справляться своими силами.

«В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей, так и для транспортирующей компании, так и для российской стороны <...>, украинская сторона будет готова обеспечить потребление для своих потребителей из подземных хранилищ газа», – сказал глава ведомства.

Оржель уточнил, что Украина рассматривает возможность привлечь иностранных партнеров для управления газотранспортными сетями страны.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.